Intensa búsqueda de un hombre mayor de edad desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para hallar a un hombre mayor de edad desaparecido en la ciudad Capital.

Se trata de Amado Eulogio Rivero de 62 años, quien se ausentó de su domicilio del Barrio 17 de Agosto de la Capital correntina.

Un familiar directo de Rivero denunció este jueves su desaparición en la guardia de la Comisaría XVIII Urbana tras constatar su ausencia en su casa.

Tras la denuncia, las autoridades dieron intervención inmediata a la Fiscalía de Investigación en turno para unificar los esfuerzos de rastrillaje y tramitaciones legales.

Rasgos fisonómicos, señas particulares y prendas de vestir

El ciudadano buscado requiere el uso de dispositivos de audición en ambos oídos.

Para facilitar la identificación visual, se difunden las características físicas de Rivero:

Edad y contextura: 62 años de edad y posee una contextura física robusta.

Facciones: de tez morocha, mide aproximadamente 1,72 metros, lleva barba y tiene el cabello corto canozo .

Seña particular crítica: utiliza dispositivos de audífono en ambos oídos .

Vestimenta: camisa de mangas largas de color rosada y un pantalón de gaucho (bombacha) de color beige.

Quien disponga de información que ayude a localizar al ciudadano puede comunicarse a la línea fija de la Comisaría XVIII Urbana, cuyo número es 3794-484658.

Asimismo, están se pueden acercar al destacamento policial más próximo, o comunicarse al 911 para el área de la Capital y 101 en el interior provincial.