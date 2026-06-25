Falso “vidente” fue condenado por extorsión y abuso sexual en Corrientes

El Tribunal de Juicio de Mercedes, condenó a Guillermo Nicolás Gutiérrez a la pena de 12 años de prisión por encontrarlo autor de los delitos de estafa, abuso sexual con acceso carnal y coautor de extorsión, todos en la modalidad de delito continuado y en concurso real.



En paralelo, en el mismo fallo una cómplice, Rita Aurora Romero, que se hacía pasar por curandera, fue sentenciada a cinco años de prisión como coautora del delito de extorsión, aunque la absolvieron por el delito de estafa por insuficiencia probatoria.



Además, dispusieron la prisión preventiva de Gutiérrez hasta que la sentencia quede firme y ordenaron que Romero continúe bajo arresto domiciliario, con prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima y bajo control mediante vigilancia electrónica. También ordenaron comunicar el fallo a la víctima y, una vez firme, incorporar al condenado al Registro de Condenados contra la Integridad Sexual.

Maniobra





Según la acusación fiscal que llegó a juicio, entre octubre de 2023 y enero de 2024 los imputados crearon un perfil falso de Facebook denominado “Rosa Vidente Espiritual Estela”, desde donde contactaron a una mujer que atravesaba una situación de vulnerabilidad emocional.



Haciéndose pasar por una curandera, le ofrecieron supuestas “curaciones espirituales” y le solicitaron dinero para adquirir materiales destinados a esos rituales.



Como parte del engaño, le pidieron que enviara videos e imágenes íntimas, asegurándole que formaban parte del tratamiento.



Posteriormente, siempre de acuerdo con la acusación, utilizaron ese material para exigirle nuevas transferencias de dinero bajo la amenaza de difundir las imágenes en redes sociales.



La investigación también determinó que Guillermo Nicolás Gutiérrez aprovechó ese contexto para convencer a la víctima de mantener encuentros personales con el argumento de realizar “limpiezas espirituales”.



Durante esas reuniones, mediante amenazas relacionadas con la publicación del material íntimo y con presuntos daños que podrían sufrir familiares de la mujer, concretó en tres oportunidades abusos sexuales con acceso carnal.

Veredicto