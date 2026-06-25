Murió la joven que había caído desde el cuarto piso de un edificio en Corrientes

Este jueves por la tarde falleció Lara Sofía Legal, la joven de 18 años, oriunda de la ciudad de Bella Vista que había caído desde el balcón de un cuarto piso de un edificio ubicado sobre calle Necochea al 1400, en el barrio Sur de la Capital correntina.



Su deceso fue confirmado a El Litoral por el director del Hospital Escuela José Alberto Romero, quien remarcó que “me pasaron esa novedad por la tarde”, y admitió no contar con más detalles sobre la paciente.



Como se sabe, el confuso hecho ocurrió la noche del pasado jueves 18 de junio al parecer cuando intentado ingresar a su departamento.



Tras la caída, fue asistida por personal de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde permaneció internada con politraumatismos de gravedad y bajo estricta observación médica.



Desde un principio su cuadro de salud era delicado, por un fuerte golpe que sufrió en la cabeza como consecuencia del tremendo golpazo que acabaría en tragedia.



Durante la semana, la joven mostró mejoría, lo cual fue celebrado por sus familiares, que al mismo tiempo pedían con urgencia dadores de sangre.



Por razones de jurisdicción, la causa está en manos de los investigadores de la Comisaría Tercera Urbana, que intervienen en base a las disposiciones de la Fiscalía en turno.



Analizan cámaras de seguridad de los alrededores, relato de eventuales testigos y además cotejan distintas circunstancias en búsqueda del esclarecimiento del luctuoso episodio que causó gran consternación.