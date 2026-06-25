Cómo sigue el juicio por Loan luego de cuatro audiencias y la incorpoación de testigos

Aunque no se logró romper el pacto de silencio que los acusadores sostienen que impera entre los acusados, hablaron ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes dos de los 17 imputados en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña y el presunto desvío de la investigación. El debate avanzó a lo largo de cuatro audiencias con demoras, pero con cauce directo hacia el martes, cuando inicien las testimoniales.



Antes de entrar en ese capítulo del juicio, se presentaron y fueron rechazadas las nulidades que las defensas plantearon contra el proceso.



En general, tuvieron como corazón de esa estrategia la presentación hecha por el defensor oficial Enzo Di Tella, que lleva la representación del imputado Bernardino Antonio Benítez, y que cuestionó los requerimientos de elevación a juicio de la Fiscalía y de la querella por carecer de claridad y precisión, entre otras críticas que, dijo, hacían al proceso pasible de “nulidad insalvable”.



Y destacó un pasaje de su presentación dedicado a tachar de “mboyeré jurídico” el trabajo hecho en primera instancia por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.



Sus definiciones tuvieron respuesta del ministerio público fiscal, representado por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, que desandaron los planteos generados desde las defensas previniendo incluso que se “atacó a una mujer que no se puede defender”, en alusión a Pozzer Penzo. (N. de la R. la magistrada no participa del proceso oral ya que fue jueza de primera instancia).

Cómo sigue

Luego de que los abogados que patrocinan a los sospechosos hicieran una serie de pedidos, el tribunal de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco, determinó convocar como testigos a la exlegisladora nacional Elisa “Lilita” Carrió, al abogado José Fernández Codazzi y a los periodistas Christia n Balvo (canal América) y Cristian Echeverri (Crónica TV).



Carrió y Codazzi fueron admitidos como testigos a pedido de la defensora de Laudelina Peña, la abogada Mónica Chiribin, para que se refieran a lo que entienden se trató de un trasfodno político en el que la tía de Loan resultó víctima de “coacción”, según dijo.



Y los periodistas, fueron convocados por solicitud de las defensas de los 10 foráneos que llegaron a 9 de Julio asegurando representar a la Fundación Dupuy, pues participaron de coberturas referidas a ese grupo.



En ese sentido, los únicos dos que decidieron hablar en la ampliación de indagatoria ofrecida por el Tribunal fueron los imputados Alan Cañete y Valeria Liliana López.



No ofrecieron pistas sobre el paradero del niño, aunque mostraron el modo en el que actuaron en lo que terminó siendo requerido a juicio por estafa calificada y otras presuntas maniobras de encubrimiento del caso.



El debate continuará el martes próximo desde las 9.30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería.