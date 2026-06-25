Corrientes: condenaron a un hombre por abigeato cuatro días después de faenar una oveja

Un hombre fue condenado por un caso de abigeato en Mercedes apenas cuatro días después de faenar una oveja. La sentencia de dos años de prisión en suspenso se resolvió mediante un juicio abreviado tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

La jueza de Garantías, Simy Benasayag, aprobó el acuerdo y condenó al imputado a dos años de prisión en suspenso (pena inferior a la solicitada por las partes). El caso estuvo a cargo del fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Mercedes, Gerardo Humberto Cabral.

Abigeato y la condena cuatros días después

El hecho ocurrió el 20 de junio en el establecimiento rural “Santa Faustina”, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 132, en el camino a "Rincón de Yeguas". Según la acusación, el hombre ingresó al campo y mató a una oveja: la degolló y faenó, luego fraccionó sus restos, los colocó en dos mochilas y escapó en una moto.

Sin embargo, minutos después, fue interceptado por la Policía Rural de Mercedes durante un patrullaje de prevención y terminó detenido. Posteriormente, en la etapa de investigación, la causa fue encuadrada como abigeato simple.

Durante la audiencia final, el fiscal destacó las pruebas reunidas y señaló que el acusado aceptó los términos del acuerdo junto a su defensa.

Al analizar el caso, la jueza resolvió imponer una pena menor a la acordada por las partes, que pidieron tres años de prisión en suspenso. Además, dispuso una multa equivalente al doble del valor del animal y le concedió la libertad inmediata al condenado.