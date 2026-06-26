Corrientes: ocultó carne robada en un doble fondo de su camioneta y lo detuvieron por abigeato

Un operativo de la Policía de Rural de Mercedes permitió detectar un caso de abigeato durante un control sobre la Ruta Nacional 123. En la inspección de una camioneta, se encontró un doble fondo donde se ocultaban cortes de carne de presunta procedencia ilegal.

El operativo se realizó en el Puesto Caminero N.º 2, sobre la Ruta Nacional 123, donde se detuvo la marcha de un Rastrojero diésel en el que iban dos hombres y dos menores de edad. En ese momento, los policías hallaron varias bolsas con carne ocultas detrás del asiento del conductor. Al revisar a fondo, se descubrió el compartimiento acondicionado debajo de la caja del vehículo.

Luego de la intervención del veterinario policial, el fiscal de Investigación Rural y Ambiental, Humberto Cabral, ordenó el secuestro del vehículo, además de iniciar acciones por posible abigeato. Los dos menores de edad fueron puestos bajo resguardo y luego entregados a su madre.

Allanamiento en un establecimiento rural

Al seguir con la investigación el día siguiente, la Policía Rural realizó un allanamiento en el establecimiento ganadero “Coembotá”, ubicado en paraje Alencué, jurisdicción de La Cruz. Fue ahí que se secuestró el cuero de un novillo, cuya marca y señal fue identificada por el veterinario policial como perteneciente a un productor rural de la zona.

El conductor del vehículo quedó detenido por abigeato, mientras la Fiscalía Rural continúa con la investigación para determinar responsabilidades y establecer la trazabilidad de la carne secuestrada.