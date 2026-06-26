Murió un hombre de 50 años en el incendio de una casilla de madera en Corrientes

Un trágico incendio, ocurrido en las primeras horas de la mañana de este viernes, se cobró la vida de un hombre de 50 años en la zona rural de Colonia Cecilio Echevarría, donde se prendió fuego una precaria casilla de madera.



La construcción, donde residía la víctima, fue completamente consumida por las llamas, lo que motivó el inicio de una investigación judicial por parte de la Unidad Fiscal en turno de Goya a través de los efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Lucía.





El siniestro se registró alrededor de las 7 horas en una casilla construida con madera, ubicada específicamente en el sector conocido como la Bajada de Punta Rubio, que comunica con la costa del Río Paraná, todo dentro del departamento Lavalle.





Debido a la alta combustibilidad del material de la estructura, el fuego se propagó de forma generalizada y destruyó la totalidad de la casilla en pocos minutos, imposibilitando el rescate del morador.





Las actuaciones investigativas preliminares se iniciaron para conocer el motivo del incendio para lo cual se dispuso el resguardo de la escena y la realización de las pericias técnicas de rigor en el sitio de la tragedia.



El cuerpo de la víctima fue trasladado para los exámenes correspondientes con los cuales buscarán obtener evidencias de las causales de muerte.