Fue detenido por comercialización estupefacientes frente a una parroquia de Corrientes

Un operativo contra el narcomenudeo fue realizado en cercanías de una parroquia del barrio 9 de Julio de la ciudad de Goya que culminó con la detención de un hombre de apellido Benítez, quien era investigado por la venta de sustancias prohibidas en la zona.



Durante el procedimiento, los efectivos policiales lograron el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana que ya se encontraban fraccionadas y listas para la comercialización al menudeo, según detallaron.



Además, incautaron una balanza digital utilizada para el pesaje de las sustancias, un teléfono celular de interés para la causa y la suma de $90.000 en efectivo que presuntamente provenían de las transacciones ilícitas.



Finalmente, tanto el material secuestrado como el implicado fueron puestos a disposición de la Justicia, quedando las actuaciones a cargo de la fiscal María Eugenia Ballará por la presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.