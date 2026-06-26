Investigan una presunta estafa superior a los $30 millones

Un hombre fue detenido en el marco de una investigación por una presunta maniobra de estafas informáticas que, de acuerdo con los investigadores, habría provocado un perjuicio económico superior a los 30 millones de pesos.

El procedimiento fue realizado por efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos, quienes el miércoles allanaron una vivienda ubicada sobre calle Vargas Gómez al 1800 de Corrientes capital, en cumplimiento de una orden judicial emitida en el marco de un legajo que tramita en la ciudad de Mercedes.

Durante el operativo, los policías secuestraron cinco teléfonos celulares, cuatro dispositivos de cobro electrónico (Posnet), tarjetas vinculadas a billeteras virtuales y cuentas bancarias, una computadora de escritorio de alto rendimiento, una notebook, dos monitores, pendrives, discos de almacenamiento, tarjetas de memoria, auriculares Bluetooth y otros elementos informáticos que serán sometidos a peritajes.

Según la investigación, el detenido, identificado por sus iniciales C.A.F.C. habría utilizado como modalidad la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, aprovechándose de su desconocimiento sobre herramientas digitales. A través de esas cuentas, presuntamente gestionaba préstamos y realizaba compras por internet.

Los investigadores también advirtieron la existencia de numerosos artículos nuevos, algunos todavía embalados, que podrían haber sido adquiridos mediante esas maniobras. Por ese motivo, el fiscal interviniente ordenó un segundo allanamiento, realizado durante la madrugada de este jueves, en el que fueron secuestrados electrodomésticos, equipos electrónicos, herramientas, un sillón gamer, consolas y accesorios, entre otros bienes.

Además, la Fiscalía dispuso la detención del sospechoso al considerar que, por sus conocimientos informáticos, existía el riesgo de que pudiera acceder a dispositivos electrónicos para operar sobre las cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a la investigación.

Tras ser examinado por el médico policial, el hombre fue alojado en una dependencia policial y se dispuso su posterior traslado a la alcaidía de la Comisaría Primera de Mercedes, junto con los elementos secuestrados, para quedar a disposición de la Justicia.