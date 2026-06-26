Corrientes: retuvieron más de 4.800 docenas de huevos por irregularidades sanitarias

Un operativo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Corrientes secuestró ayer 4.860 docenas de huevos por incumplir requisitos sanitarios. La mercadería fue retenida para evitar la circulación sin las garantías necesarias sobre su origen y estado.

El procedimiento se realizó en la Barrera Sanitaria Riachuelo, donde agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones detectaron irregularidades en la documentación del traslado de la mercadería.

Protección de la salud pública

Ante esta situación que hacía imposible verificar la trazabilidad de la carga, el organismo dispuso el decomiso y la eliminación de los huevos como medida preventiva. Desde Senasa señalaron que identificar el origen y el recorrido de los alimentos es clave para garantizar su calidad y responder con rapidez ante posibles riesgos sanitarios.

En el caso de los huevos y otros productos avícolas, remarcaron que la documentación sanitaria es indispensable para certificar su procedencia y las condiciones de producción. De esta manera, los controles también contribuyen a prevenir la propagación de enfermedades.