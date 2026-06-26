Corrientes: seis detenidos con drogas y $4 millones en allanamientos por narcomenudeo

La Policía de Corrientes realizó cinco allanamientos simultáneos en una investigación por narcomenudeo en Paso de los Libres. En el despliegue de ayer a la noche, la División de Drogas Peligrosas detuvo a seis personas con más de 4 millones de pesos en efectivo y secuestró múltiples dosis de marihuana y cocaína.

Como resultado de los allanamientos se secuestraron cerca de dos kilos de marihuana, además de 28 dosis adicionales. También se incautaron 60 gramos de cocaína junto a 133 dosis fraccionadas, que serían usadas para la venta.

Durante el despliegue, la Policía también encontró:

Dos armas calibre 38.

25 celulares y cuatro computadoras.

Una balanza de precisión utilizada para fraccionar la droga

Seis personas detenidas y millones incautados

Como consecuencia de los allanamientos, seis personas quedaron detenidas en la causa, que continuará en investigación para determinar el alcance de la organización criminal. Según información policial, están involucradas cinco mujeres y un hombre.

Al finalizar el operativo también se secuestraron más de 4.000.000 pesos, que quedaron a disposición de la Justicia.