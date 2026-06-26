Activaron el protocolo en el aeropuerto de Corrientes e investigan una amenaza de bomba

Se activó el protocolo de seguridad en el aeropuerto de Corrientes “Doctor Fernando Piragine Niveyro” ante una presunta amenaza de bomba. El hecho ocurrió esta mañana y se encuentra bajo investigación.

Según la información preliminar, la advertencia involucraría a un avión comercial de Aerolíneas Argentinas. Es por esto que las autoridades aeroportuarias dispusieron medidas preventivas de control en la terminal.

Fuentes oficiales indicaron a El Litoral que la amenaza se realizó por vía telefónica. Además, explicaron que "no es contra el aeropuerto, sino contra un avión", que permanece en una cabecera del lado del río, alejado de la plataforma y de los edificios, en la denominada zona zulú del protocolo de seguridad.

El operativo se desarrolló durante la mañana con intervención de policías, bomberos y la Brigada Antiexplosivos. Por el momento no se informaron más detalles sobre el origen de la amenaza y el hecho permanece bajo investigación. Sin embargo, las fuentes de El Litoral confirmaron que la situación está bajo control: los pasajeros descendieron y sus equipajes fueron controlados.

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