Corrientes: hallaron 40 piedras de cocaína en una vivienda y detuvieron a un hombre

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína, dinero en efectivo y detuvieron a un hombre tras un allanamiento en el barrio San Marcelo de la capital correntina.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Verona y Renacimiento.

Durante el allanamiento, los efectivos detuvieron a un hombre mayor de edad y secuestraron dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, además de 40 piedras y siete dosis de una sustancia blanca.

Tras realizar el correspondiente narco test, la sustancia arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, por lo que fue incautada bajo las formalidades legales.

El hombre detenido y todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras que las actuaciones continuaron en la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, donde se prosiguen los trámites correspondientes en el marco de la investigación.