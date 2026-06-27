Desbarataron una banda de cuatreros tras el robo y faena de un toro en Corrientes

Una rápida investigación iniciada por la Policía Rural y Ecológica de San Roque culminó con tres allanamientos simultáneos en el paraje Laurel, localidad de Colonia Pando, donde se logró desarticular a una presunta organización criminal dedicada al robo de ganado.



Los operativos arrojaron como resultado el secuestro de siete armas de fuego, restos del animal sustraído, carne vacuna almacenada y diversas herramientas utilizadas para la faena clandestina. Los integrantes de la banda ya se encuentran identificados y su detención es inminente.





La causa inició luego que el capataz de la estancia "Añacuá" alertó a las autoridades sobre el hallazgo de restos de una faena en inmediaciones de una laguna. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de la cabeza y vísceras de un bovino macho. Las primeras averiguaciones determinaron que el animal pertenecía en realidad a la estancia vecina "Álvarez", donde un peón rural reconoció los restos como correspondientes a un toro de unos 300 kilos que se encontraba bajo su cuidado.





Con la intervención del Fiscal Rural y Ambiental, José Omar Cáceres, se iniciaron las actuaciones de oficio por supuesto abigeato. Las tareas investigativas permitieron reunir las pruebas necesarias en menos de 24 horas para que el magistrado otorgara las órdenes de irrupción. Los procedimientos se ejecutaron en tres domicilios del paraje Laurel, con saldo positivo para la causa.



Durante las requisas, el personal policial incautó cuatro revólveres, dos carabinas calibre .22, una escopeta calibre 16, cartuchos de diversos calibres, cuchillos, un hacha, restos de cuero del toro buscado y carne vacuna guardada en un freezer.



