Desbaratan un búnker de drogas: tres detenidos con dosis de estupefacientes

Tres personas fueron detenidas tras un allanamiento que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes al menudeo, en un procedimiento llevado a cabo por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.



Irrumpieron en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Matheu y Castelli, donde decomisaron un total de 34 dosis y una piedra de cocaína, junto con un envoltorio de marihuana.





El operativo se ejecutó bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigaciones en turno, en el marco de una causa penal por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.



Además de las sustancias ilegales, cuyo contenido fue corroborado mediante el test orientativo de campo, incautaron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y una tijera utilizada para el fraccionamiento de la droga.



Tanto los sospechosos vinculados a la actividad ilegal como los elementos probatorios quedaron alojados en la dependencia policial a disposición de las autoridades judiciales.