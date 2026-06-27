Corrientes: manejaba ebrio le secuestraron el auto y fue preso al retirar por la fuerza

Un operativo de control vehicular derivó en un insólito hecho de violencia y delincuencia en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá. El conductor de un Fiat Palio, que había sido sancionado por manejar en estado de ebriedad, violentó horas más tarde el depósito municipal de tránsito para recuperar su coche a la fuerza, chocando a otros rodados en su escape.



El implicado ya fue detenido tras un allanamiento en su vivienda, según publicó el portal El Diario de Curuzú.



Fuentes policiales confirmaron que el episodio comenzó cerca de las 01:30 horas en la intersección de las calles Berón de Astrada y Tarragó Ros, donde agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad interceptaron al rodado. Al realizarle el test de alcoholemia al conductor, un hombre mayor de edad, el dispositivo arrojó 1.43 gramos de alcohol en sangre.



Ante esta grave infracción y la falta del seguro obligatorio, los inspectores le retuvieron la licencia y trasladaron el auto al galpón de resguardo ubicado en Caá Guazú al 500.



Horas después, el infractor se presentó en el predio municipal provisto de una varilla de hierro con la que destrozó el candado del acceso principal.



Una vez adentro, abordó su Fiat Palio y emprendió una violenta huida en la que atropelló y causó serios daños a otros vehículos que se encontraban allí retenidos.



Efectivos policiales acudieron al sitio para realizar las pericias correspondientes y secuestraron la barra metálica utilizada para la irrupción.



A raíz de la denuncia radicada por una agente de tránsito, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de "Supuesto Robo Calificado, Violación de Domicilio y Daño Calificado".



Durante el mediodía de este mismo sábado, la Policía ejecutó una orden de allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde se logró la detención del sujeto y el secuestro del automóvil. El imputado permanece ahora alojado en la Alcaidía policial a disposición de las autoridades judiciales.