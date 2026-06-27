Corrientes: secuestraron marihuana, dinero y celulares tas un allanamiento

La Policía de Corrientes informó que este sábado que secuestraron marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos tras un allanamiento en la localidad de Paso de los Libres.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Caa Guazú, donde los uniformados secuestraron una importante suma de dinero, cuatro teléfonos celulares, una notebook, una balanza de precisión y un envoltorio con una sustancia de origen vegetal.

Tras realizar el correspondiente test orientativo, la sustancia dio resultado positivo para marihuana, por lo que fue incorporada a la causa judicial.

Por el caso, un hombre mayor de edad fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con todos los elementos secuestrados.

La investigación continúa y las actuaciones de rigor prosiguen en la dependencia policial interviniente para avanzar con el esclarecimiento de la causa.