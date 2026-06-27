Corrientes: impactante choque frontal entre un colectivo y un camión sobre la Ruta 123

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado en Corrientes, donde un colectivo de larga distancia impactó de frente contra un camión sobre Ruta Nacional 123.

El siniestro ocurrió a las 3 de la madrugada en la última curva antes de llegar a la rotonda de la localidad de 9 de Julio.

De acuerdo con los primeros datos, el colectivo había partido desde Paraguay y tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires cuando se produjo el choque con el transporte de cargas.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la cantidad de personas involucradas, posibles víctimas o el estado de salud de los ocupantes de ambos vehículos.

AMPLIAREMOS