Intensa búsqueda de una joven de 20 años que está desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de una joven de 20 años que está desaparecida en Corrientes

Se trata de Melanie Aldaz, de 20 años, quien es oriunda de Monte Caseros y desapareció en la capital correntina.

Al momento de desaparecer, la joven vestía un jean y una campera azul.

Su madre, Delia Ávalos, pidió ayuda para difundir la búsqueda con la esperanza de que Melanie pueda regresar sana y salva a su hogar.

Quienes hayan visto a la joven o cuenten con información que pueda ayudar a localizarla deben comunicarse de inmediato con el 911 o dar aviso a los familiares.