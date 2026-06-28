Corrientes: causó destrozos en la vivienda de su hermana y terminó detenido

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien causó destrozos en el domicilio de un familiar.

Un violento episodio familiar se registró en el barrio Esperanza de la ciudad de Corrientes. Una vecina llamó de urgencia al la Policía Rural y denunció que su hermano se encontraba en un brote de alteración, fuera de sí, y ejecutando destrozos masivos en su domicilio.

Ante el inminente peligro, la propietaria del inmueble autorizó a los agentes policiales a ingresar de forma inmediata con el fin de resguardar la integridad de los ocupantes.

Una vez en el lugar, los agentes se desplazaron hacia el patio de la propiedad, donde localizaron al agresor, quien empuñaba un arma blanca, siendo un cuchillo tipo carnicero.

Al recibir la voz de alto por parte del personal policial, el sujeto modificó su conducta y acató la orden, para arrojarse al suelo con los brazos extendidos.

Es así que los policías pudieron esposarlo y controlarlo, logrando neutralizar la amenaza directa sin que se registraran heridos en el lugar de los hechos.

Momentos después, el personal de la Comisaría XIV Urbana se presentó para tomar el control formal del procedimiento.

El demorado fue trasladado a la dependencia policial, donde se realizaron las diligencias del caso.