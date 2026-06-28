Secuestran más de 150 kilos de carne ilegal en una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó secuestró un cargamento de carne sin documentación durante un control vehícular sobre la Ruta Provincial N°13.

El operativo fue el resultado de un trabajo en conjunto de la Policía Rural y Ecológica de Capital, Saladas y Concepción. Las cuadrillas montaron un puesto de control sobre RP13, a la altura del kilómetro 22.

En este punto agentes detuvieron la marcha de un automóvil marca Fiat Uno que circulaba por la mencionada ruta. Cuando se requirió la documentación obligatoria, el conductor llamó la atención de los efectivos debido a su evidente nerviosismo frente a las preguntas de rutina, lo que motivó una requisa exhaustiva de la cabina y compartimentos del auto.

Los uniformados descubrieron que el vehículo cargaba con una gran cantidad de bultos que contenían diferentes cortes cárnicos de origen vacuno. En total, el pesaje oficial arrojó la presencia de 106,8 kilos de carne vacuna, que sumado a otros remanentes que completaron más de 150 kilos en distintas piezas comerciales.

Los policías verificaron que algunos de ellos presentaban sellos bromatológicos parciales, mientras que la gran mayoría carecía por completo de la documentación que acreditara su procedencia lícita o el cumplimiento de la cadena de frío indispensable para el consumo humano.

Ante tales circunstancias, los efectivos iniciaron las actuaciones sumariales por infracción al artículo 206 del Código Penal de la Nación, el cual sanciona los actos que atentan contra la salud pública y la sanidad animal.

Informe de peritos veterinarios e incineración total del secuestro

Inmediatamente se dio intervención a los peritos veterinarios, quienes realizaron los exámenes de rigor. Al constatar las deficiencias del traslado y el peligro potencial para la población, el fiscal en turno de Saladas dispuso la incineración y destrucción total de la carne secuestrada.

Las autoridades judiciales determinaron que el conductor del Fiat Uno recuperara su libertad ambulatoria, quedando supeditado a la causa penal iniciada.

En tanto que el automóvil fue secuestrado mientras continúan los trámites administrativos y periciales en la comisaría local.