Corrientes: agentes se lanzaron sobre un motociclista que intentó huir de un control

Un motociclista fue protagonista en un trabajo de contralor realizado en la localidad de Esquina en la noche sábado cuando intentó huir pese a tener a varios agentes encima.

En la esquina avenida Bartolomé Mitre y calle San Martín, frente al Banco Nación de la localidad, se desplegó un punto de control vehícular donde se vivió un momento de tensión.

Según se pudo ver en un video piblicado en redes sociales de un medio local, un motociclista se resistió al retiro de su vehículo de la vía pública, debido a incosistencias en la documentenación requerida.

En un intento desesperado por huir, el conductor intentó acelerar pero los agentes se lanzaron sobre la motocicleta evitando que avance.

El video se corta al momento en que el rodado cae al suelo y el conductor queda a pie. Se desconoce si algún agente resultó herido en el forcejeo.

Se trata de un episodio que muestra los peligros a los que están expuestos los policías y trabajadores de Vialidad ante conductores que se resisten a cumplir las reglas.

Con información de Aplanadora TV.