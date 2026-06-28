Corrientes: tras un accidente vial, un motociclista y un peatón terminaron hospitalizados

La Policía de Corrientes informó que tras un fuerte accidente vial en la localidad de Paso de los Libres, dos personas tuvieron que ser hospitalizadas, una de ellas fue derivada a Capital.

El siniestro vial ocurrió en la noche del viernes sobre la avenida Arturo Frondizi, frente al acceso del barrio Caá Guazú de la ciudad de Paso de los Libres, donde una motocicleta en la que viajaban dos menores de edad embistió a un peatón de 29 años.

La información recolectada en el lugar determinó que el choque tuvo como protagonistas a una motocicleta marca Honda Twister CB de 125 cc, la cual era conducida por un menor de edad que iba acompañado por otra persona de la misma condición. Los peritos aún investigan las circunstancias en que el rodado embistió a un hombre de 29 años que circulaba por la zona de a pie.

Ante la emergencia, las ambulancias trasladaron inicialmente al hospital de Paso de los Libres tanto al conductor de la motocicleta como al peatón atropellado. No obstante, los médicos determinaron que el transeúnte debía ser trasladado de manera inmediata y urgente hacia el Hospital Escuela de la Ciudad de Corrientes debido a las graves lesiones que sufrió.

Por otro lado, los peritos y personal de la Comisaría II trabajaron en la escena para recabar elementos de prueba y realizar las diligencias técnicas para establecer la mecánica del accidente para esclarecer el caso, donde tomo intervención la Fiscalía de turno.