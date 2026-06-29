Condenaron a dos policías por integrar una banda narco que vendía el kilo de cocaína a 5000 dólares

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó, mediante un proceso de juicio abreviado, a todos los integrantes de la organización narcocriminal liderada por Saúl "Vintu" Maciel, que operaba en Corrientes y Chaco. Entre los sentenciados se encuentran los policías Luciano Vallejos y Luis "Batata" González, quienes fueron hallados responsables por su participación en la banda delictiva.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Federal con el acompañamiento de la Procuraduría especializada en drogas y permitió desarticular una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes en Corrientes, con conexiones en la provincia del Chaco.

Según la sentencia, Luciano Vallejos, quien se desempeñó como jefe de áreas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico dentro de la Policía de Corrientes, fue condenado por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio, además de otros delitos vinculados al incumplimiento de sus deberes como funcionario público y la tenencia ilegítima de armas.

Por su parte, Luis "Batata" González fue condenado por portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, en el marco de la misma investigación, luego de que durante los allanamientos se secuestraran armas y municiones en su domicilio.

La banda era liderada por "Vintu" Maciel

La causa determinó que Saúl "Vintu" Maciel encabezaba una organización dedicada al tráfico y comercialización de drogas, actividad que desarrollaba junto a otros integrantes de la banda en distintos puntos de Corrientes.

Durante el proceso judicial también se acreditó la participación de otros acusados, entre ellos Ubaldo Martín Valdez, Cristian Robert Baldoni, Marcos Manuel Luque, Susana Beatriz Muñoz, Jorge Maximiliano Maciel, Braian Gonzalo Acuña y Marcelo Alejandro Lhotak, quienes formaban parte de la estructura investigada.

La investigación tuvo origen en 2022 y permitió descubrir los presuntos vínculos entre integrantes de la Policía de Corrientes y la organización liderada por "Vintu" Maciel.

De acuerdo con la investigación, la banda se dedicaba a la tenencia, fraccionamiento, traslado y comercialización de cocaína y marihuana, principalmente en la ciudad de Corrientes, aunque también mantenía conexiones con Resistencia y Sáenz Peña, en la provincia del Chaco.

Saúl "Vintu" Maciel, señalado por la Justicia como el líder de la organización narcocriminal, recibió su segunda condena por causas vinculadas al narcotráfico. La nueva sentencia corresponde a este expediente, independiente de otro proceso judicial en el que ya había sido condenado anteriormente por delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes.