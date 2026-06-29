Corrientes: recuperaron una motocicleta que fue denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta que fue denunciada como robada en la ciudad Capital.

El procedimiento se realizó en noche del domingo 28 de junio, luego que agentes de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) hayan realizado tareas investigativas sobre el caso.

El trabajo investigativo condujo a los agentes a un domicilio del barrio San Marcelo donde hallaron el vehículo buscado, una motocicleta marca Honda, modelo XR Tornado.

Tras el hallazgo, el vehículo fue secuestrado preventivamente y trasladado a la comisaría correspondiente.

El caso inició con una denuncia realizada el viernes 26 en la Comisaría V Urbana por el mismo damnificado. Tras la recuperación de la motocicleta se continúan con las diligencias de rigor.