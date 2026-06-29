La Policía Federal desarticuló un punto de venta de cocaína y marihuana en Corrientes

La Policía Federal Argentina desarticuló un centro de acopio y distribución de drogas que operaba bajo la modalidad de venta directa al menudeo en un sector estratégico en la ciudad correntina de Paso de los Libres.

La investigación penal se inició a partir de tareas de inteligencia criminal, seguimientos discretos y vigilancias fijas y móviles orientadas a reprimir el tráfico local.

A través del análisis de la información recolectada en territorio por las brigadas operativas, los agentes federales lograron acreditar las maniobras de fraccionamiento, el flujo de clientes en horarios específicos y la localización exacta del domicilio desde donde se abastecía a los consumidores de la zona.

Allanamiento, secuestro de dosis y valuación millonaria de los elementos

Con las pruebas integradas en el expediente judicial, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un inmueble ubicado en las inmediaciones del barrio Picaflor. Durante el despliegue del personal táctico y de inspección, se logró la incautación de un lote de sustancias listas para su colocación en el mercado ilegal.

El inventario de los elementos secuestrados arrojó un total de 58 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, cuyo pesaje final arrojó 50 gramos de alta pureza. Asimismo, los uniformados hallaron cinco envoltorios con picadura de marihuana, con un peso equivalente a otros 50 gramos de la variedad de cannabis.

El decomiso de las sustancias psicotrópicas se complementó con el secuestro de cinco teléfonos celulares que eran utilizados para coordinar las transacciones y una suma de 41.000 pesos en efectivo en billetes de baja denominación, característicos de la recaudación diaria de este tipo de actividades.

Fuentes ligadas a las agencias de investigación detallaron que el valor total de mercado de los estupefacientes y los bienes de logística secuestrados fue estimado en una cifra cercana a los 4 millones de pesos.

La persona investigada, una mujer que administraba el punto de comercialización, quedó detenida y supeditada de manera formal a la causa judicial por presunta infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes).

El procedimiento y las medidas complementarias contaron con la autorización y el control del Juzgado de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Paso de los Libres, que determinará los próximos pasos procesales de la imputada.