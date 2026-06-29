Joven desaparecida en Corrientes: investigan si cayó al río Paraná desde el puente

La Policía de Corrientes informó este lunes que continúa la intensa búsqueda de Melanie Aldaz, la joven de 20 años oriunda de Monte Caseros que desapareció en la capital correntina.

Según detallaron desde la fuerza, el análisis de las secuencias fílmicas y los testimonios de personas que habitualmente se encuentran en la zona de los Ángeles del Puente permitieron establecer que la joven se habría arrojado a las aguas del río Paraná desde el Puente General Manuel Belgrano.

Ante esta situación, personal de la Prefectura Naval Argentina lleva adelante un intenso operativo de búsqueda en el río Paraná con el objetivo de dar con el paradero de la joven.

En forma paralela, efectivos de la Comisaría Segunda Urbana continúan con las diligencias investigativas y las actuaciones de rigor, en coordinación con la autoridad judicial interviniente, para esclarecer las circunstancias del hecho.