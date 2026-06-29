Corrientes: perdió el control de su motocicleta y terminó con lesiones graves

La Policía de Corrientes informó que el domingo se produjo un accidente vial en la localidad de Goya, dejando a un hombre con graves lesiones.

El grave episodio ocurrió en la madrugada del domingo, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Cuarta de Goya recibieron una alerta radial y tomaron conocimiento sobre un fuerte choque sobre la calle Reconquista al 266.

Al arribar al lugar de los hechos se encontraron con un escenario de extrema preocupación y una persona tendida sobre la vía pública.

Conductor con diagnóstico reservado

Los primeros datos recolectados constataron que el protagonista fue un hombre de 41 años, quien se desplazaba sobre una motocicleta marca Honda XR de 150 cc.

Los peritos aún tratan de establecer las circunstancias y las mecánicas por las que el motociclista perdió el dominio del manubrio y terminó impactando contra la mampostería de una vivienda.

El conductor fue auxiliado rápidamente en el lugar y trasladado de urgencia hacia el hospital local, donde las autoridades sanitarias emitieron el parte médico informando que el paciente posee lesiones de carácter grave.

En tanto que los oficiales realizaron las primeras diligencias, resguarando la escena y procediendo al secuestro preventivo de la motocicleta.

La Fiscalia en turno tomó parte en el caso, mientras que en la citada dependencia se continuaron los trámites de rigor.