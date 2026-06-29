Violento robo en Corrientes: motochorros arrastraron a una joven para robarle la mochila

Una joven que circulaba en bicicleta fue víctima de un violento robo durante la mañana del sábado en la ciudad de Corrientes, cuando dos motochorros le arrebataron la mochila y la arrastraron varios metros por el asfalto mientras intentaban escapar.

El hecho ocurrió cerca de las 9 en la intersección de las calles Uruguay y 3 de Abril, donde dos sujeto que se movilizaban en una motocicleta Honda Wave de color blanco interceptaron a la joven.

Según un video que se difundió en redes sociales, se puede ver que los sujetos le arrebataron la mochila y, debido a la fuerza con la que la sujetaba, la víctima fue arrastrada varios metros sobre la calle antes de que los asaltantes lograran darse a la fuga.

Sin embargo, la joven resistió el ataque a golpes y recibió la ayuda de un ocasional transeúnte, quien intervino para asistirla. Entre ambos lograron poner en fuga a los motochorros, que escaparon sin concretar el robo.