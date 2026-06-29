Corrientes: se busca al propietario de una mochila extraviada en plaza Vera

La Policía de Corrientes informó que desde este lunes se encuentra en la búsqueda del propietario de una mochila hallada en la ciudad Capital.

El procedimiento se originó cuando cadetes de la División Escuela de Policía de la Provincia que circulaban en inmediaciones de plaza Vera, intersección de calles Junín y San Juan, fueron abordados por dos menores de edad.

Los jovenes hicieron entrega de una mochila de color gris claro y manifestaron que la habían encontrado abandonada sobre la vía pública en ese mismo paseo peatonal.

Inventario oficial: guardapolvo, material de estudio y dinero en efectivo

La requisa administrativa constató la presencia de útiles escolares y dinero en efectivo.

Los cadetes procedieron a verificar de manera preventiva el contenido en busca de alguna identificación o documentación civil que agilizara la localización del damnificado. Aunque no se hallaron credenciales con nombres propios, el inventario técnico detalló los siguientes elementos:

Indumentaria y estudio: guardapolvo escolar de color blanco, cuadernillos universitarios y de material de estudio.

Elementos de uso diario: cartuchera con útiles escolares, un estuche para anteojos, un cargador y un inflador de mano.

Efectivo: un sobre cerrado que contenía una importante suma de dinero en efectivo.

La totalidad de lo hallado fue debidamente registrado y resguardado mediante las actuaciones administrativas de la Jefatura.

Teléfonos de contacto y restitución en el complejo de Santa Catalina

La persona que alegue y acredite ser la legítima propietaria de la mochila gris deberá comunicarse a las líneas telefónicas habilitadas: el número fijo 4423427 o al celular 3794-950983.

Asimismo, el damnificado o allegados pueden acercarse de forma presencial a las instalaciones del Complejo de Formación Policial, ubicado en el complejo habitacional de Santa Catalina.

Desde la institución aplicarán el protocolo de seguridad obligatorio para la devolución de los útiles y el dinero, que consiste en acreditar fehacientemente la propiedad, aportando precisiones y detalles que certifiquen el origen lícito y la pertenencia del bolso.