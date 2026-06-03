Corrientes y Chaco: veda extraordinaria de pesca desata protestas en el río Paraná

La jornada es este miércoles se vio alterada por una protesta poco habitual que trasladó los piquetes terrestres al cauce del río Paraná. Un número considerable de malloneros, a bordo de sus embarcaciones de trabajo, se apostó de forma estratégica en el canal principal de navegación interprovincial en reclamo a la veda total de pesca.

El epicentro del reclamo se localiza debajo del Puente General Manuel Belgrano, que conecta la capital de Corrientes con la provincia del Chaco.

La presencia de embarcaciones en el sector de mayor profundidad del río interrumpió la libre circulación fluvial en una hidrovía clave para el comercio regional, lo que obligó al despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad con competencia en el área.

Una veda extraordinaria para frenar la depredación de surubíes

El malestar de los pescadores tiene su origen en una reciente resolución de los organismos ambientales y de contralor de ambas provincias litoraleñas.

Las autoridades de Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, a través de la Disposición N° 618, impuso una veda extraordinaria y de cumplimiento estricto que prohíbe de forma total cualquier modalidad de pesca en este tramo específico del río. En tanto que la provincia de Chaco dispuso una medida similar.

Los fundamentos técnicos de la restricción ambiental responden a una situación biológica: