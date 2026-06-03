Intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para hallar a una mujer que fue reportada como desaraparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Yanina Francisca Itatí Miranda, de 41 años, quien falta de su hogar ubicado en el barrio Nuevo, en el área de la Capital correntina, desde hace unos días.

Al no tener novedades sobre su paradero ni poder establecer contacto con ella, su entorno familiar acudió a las oficinas policiales a formalizar la denuncia de desaparición, tras lo cual Fiscalía en turno y la Dirección Trata de Personas

Búsqueda y Captura se hicieron cargo del caso.

Características físicas y vestimenta de la ciudadana buscada

Con el propósito de facilitar la identificación de la mujer por parte de los vecinos de la ciudad o de personas que transiten por la vía pública, la Policía de Corrientes suministró la filiación completa y detallada de Yanina Miranda:

Fisonomía general: es una mujer de 41 años, de piel morena, contextura física robusta y una estatura aproximada de 1,63 m..

Ropa que vestía: al momento de retirarse de su domicilio, la ciudadana llevaba puesto un pantalón jean de color azul y una remera de color blanca.

Vías de comunicación oficiales para aportar información

Independientemente de la labor investigativa, las tareas de rastreo y los patrullajes preventivos que viene desarrollando el personal de calle de la Dirección de Trata de Personas, se requiere la colaboración masiva de la población en general para dar con su paradero.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a lograr encontrar a esta ciudadana, se solicita que se comuniquen de inmediato a: