Abigeato en Corrientes: detuvieron a un hombre por faena clandestina en el paraje Timbó Corá

Una serie de allanamientos simultáneos en el departamento correntino de General Paz permitió esclarecer un caso de abigeato. Tras recopilar testimonios y analizar videos, la Policía Rural y Ecológica de Caá Catí detuvo a un hombre vinculado con el delito.

La causa se inició tras la denuncia por la faena de una vaca en el paraje Timbó Corá. Durante la investigación y la recolección de testimonios, también se realizaron tareas de campo en la zona que incluyeron controles en carnicerías locales.

Evidencias y secuestros en la región

De esta manera, la Policía avanzó en las inspecciones de los comercios para seguir el rastro del animal. Como consecuencia, se efectuaron allanamientos paralelos que permitieron avanzar con la causa judicial.

Durante los registros, los policías secuestraron el automóvil que fue utilizado en el delito. Del mismo modo, se incautó carne, caravanas de identificación y herramientas de faena, que complementaron la investigación. Fue así que las pericias veterinarias consolidaron la hipótesis sobre el principal sospechoso, identificado como Luis Angel Benítez.

El sospechoso a disposición de la Justicia

Tras su localización, la Policía Rural detuvo de manera inmediata a Benítez, quien fue trasladado a la comisaría local. Asimismo, toda la evidencia recolectada quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.