Maltrato animal en Corrientes: rescataron a tres caballos desnutridos tras un allanamiento

La Policía de Corrientes informó que el martes rescató a tres equinos maltratados en la localidad de San Luis del Palmar. Esta acción se realizó tras un allanamiento.

El procedimiento policial se realizó en una propiedad rural ubicada en las inmediaciones del paraje Espinillar, jurisdicción de San Luis del Palmar. La intervención fue el resultado de una investigación penal en curso, iniciada tras tomarse conocimiento de una situación de presunto maltrato y abandono de animales.

Efectivos de la Comisaría local, en colaboración y bajo las directivas de la unidad fiscal interviniente, ejecutaron a una orden judicial de registro. El despliegue se hizo para verificar las condiciones de los animales y frenar las presuntas infracciones a las normativas de protección vigentes.

Constatación veterinaria y estado de los equinos

Al ingresar al predio señalado por la investigación, se constató que los animales se encontraban bajo condiciones inadecuadas. El operativo requirió la presencia obligatoria de un médico veterinario de la institución, quien fue el encargado de realizar los exámenes físicos de rigor sobre los ejemplares.

De acuerdo con el acta de inspección técnica, en el lugar se hallaban tres equinos:

Una yegua adulta.

Una cría (potrillo) perteneciente a la mencionada yegua.

Un caballo macho.

El profesional de la salud animal certificó de manera oficial que los tres equinos presentaban signos visibles y avanzados de falta de alimentación adecuada, como así también una alarmante privación de agua potable, configurando un cuadro de desnutrición y deshidratación debido al abandono de sus propietarios.

Traslado, resguardo y recuperación de los animales

Una vez culminadas las pericias veterinarias y finalizadas las actas de secuestro en el paraje rural, se dispuso el retiro de los animales del predio infractor. Los equinos fueron trasladados hacia un establecimiento rural seguro.

En su nuevo destino de resguardo, los tres caballos recibirán la atención médica veterinaria pertinente, suplementación alimentaria y los cuidados necesarios para garantizar su total estabilización y paulatina recuperación física.