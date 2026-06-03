Corrientes: rescataron dos perros desnutridos tras una denuncia en el barrio Jardín

La Municipalidad de Corrientes informó este miércoles que rescataron dos cachorros que se encontraban en estado de desnutrición en una vivienda del barrio Jardín, luego de una denuncia realizada por vecinos a través de la línea gratuita 147.

La intervención fue llevada adelante por la Dirección General de Bienestar Animal, quienes al llegar al domicilio, constataron que los animales presentaban evidentes signos de deterioro físico y permanecían atados dentro de la propiedad.

Ante la situación, los agentes iniciaron las actuaciones correspondientes y dialogaron con la persona que tenía a su cargo a las mascotas. Según explicó la mujer, los cachorros habían sido dejados bajo su cuidado en esas condiciones y, si bien intentaba asistirlos, no contaba con los recursos necesarios para garantizar su recuperación.

Frente a este escenario, se acordó la entrega voluntaria de los animales, priorizando su bienestar y la posibilidad de brindarles atención adecuada.

Asistencia y recuperación

Una vez concretado el rescate, la Dirección General de Bienestar Animal activó la red de asistencia para conseguir un hogar de tránsito y realizar el traslado seguro de ambos cachorros.

Además, se articuló el trabajo con la Fundación Red de Rescatistas, organización que asumirá la guarda responsable de los animales y acompañará su proceso de recuperación sanitaria y nutricional hasta que estén en condiciones de encontrar una familia adoptiva.

Destacan el rol de los vecinos

La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, valoró la participación ciudadana en este tipo de situaciones.

“Queremos agradecer a los vecinos que realizan denuncias anónimas sobre casos de maltrato animal. Ese es el primer paso para que podamos actuar y brindar ayuda”, expresó.

La funcionaria también destacó el rápido accionar del equipo de Bienestar Animal y el trabajo conjunto que se realiza con las organizaciones proteccionistas y familias que colaboran como hogares de tránsito o adoptantes.

Antecedentes recientes

Este operativo se suma a otros procedimientos realizados recientemente por el Municipio. Hace aproximadamente un mes, se intervino en el barrio Santa Teresita tras una denuncia por un presunto caso de abuso sexual animal, mientras que previamente se rescató a un perro con graves lesiones en una de sus patas en el barrio Costa Esperanza.

Desde la comuna remarcaron que la articulación entre el Estado, las organizaciones proteccionistas y la comunidad resulta clave para garantizar el rescate, la recuperación y la adopción responsable de animales en situación de vulnerabilidad.