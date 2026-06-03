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ESQUINA

Corrientes: atraparon a cazadores furtivos en el Paraná con armas y carne de yacaré

Interceptaron a dos hombres en una piragua con animal silvestre y equipos de caza ilegal valuados en $1.300.000
 

Por El Litoral

Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 17:28

Dos cazadores furtivos con carne de yacaré y diversas armas fueron detenidos durante un operativo realizado por Prefectura Naval Argentina sobre el río Paraná, a la altura del kilómetro 842, en jurisdicción de la ciudad de Esquina.


Los sospechosos, que fueron interceptados en la zona de Isla Las Cruces, se desplazaban en una piragua y transportaban un ejemplar de yacaré negro sin vida de aproximadamente 1,30 metros de largo, además de machetes, cuchillos, chairas, linternas y otros elementos utilizados para la actividad ilegal, según indicaron funtes del caso.


Por disposición de la Fiscalía Rural a cargo de Luciano Bordón, las actuaciones quedaron en poder de la Policía Rural y Ecológica de Esquina tras lo cual se iniciaron actuaciones judiciales por infracción a la Ley Nacional de Fauna N° 22.421 y normativa provincial vigente. 
También fueron secuestrados la embarcación, el animal faenado y todos los elementos hallados durante el procedimiento, cuyo aforo total fue estimado en  $1.315.000.
Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación. 

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