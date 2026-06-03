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REQUERIDO POR LA FISCALIA

Atraparon en Corrientes a un hombre que estaba prófugo de la Justicia

Esta persona había sido condenada a tres años de prisión por una causa de robo
 

Por El Litoral

Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 17:50

Un hombre con pedido de captura fue detenido por la Policía en la intersección de las calles Cartagena y Las Piedras de la Capital correntina, durante un operativo de control preventivo montado por personal de la Comisaría Octava Urbana.
El demorado, identificado como Juan Alfredo Mierez, de 43 años quien al parecer vivía en situación de calle, registraba una orden de localización y paradero emitida por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) N° 6, en una causa por supuesto robo en grado de tentativa


Tras su detención, el ciudadano fue trasladado a las oficinas judiciales, donde se le notificó una condena de tres años de prisión en suspenso.
El procedimiento estuvo a cargo del jefe de la dependencia policial a bordo del móvil policial C-510 y ejecutó las diligencias de rigor para poner al condenado a disposición de la justicia. 
Cabe señalar que en el mismo operativo se coordinó la identificación de un total de 20 personas en la zona.

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