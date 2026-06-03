Secuestran un animal vacuno faenado que era transportado ilegalmente en Corrientes

Un animal bovino completo y faenado fue secuestrado este miércoles en un camino de localidad de Riachuelo, luego de que la policía interceptara una camioneta que lo transportaba oculto en su caja en condiciones totalmente insalubres.

El procedimiento se ejecutó tras un llamado anónimo que alertó sobre el vehículo, el cual llevaba la carne distribuida en bolsas de plástico, sin ningún tipo de refrigeración, carente de sellos bromatológicos y violando todas las normativas sanitarias vigentes, según se informó desde la fuerza.



Debido a las graves irregularidades detectadas, las autoridades iniciaron de inmediato actuaciones legales por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal para determinar la procedencia del ganado.

El operativo fue coordinado de forma conjunta por el personal de la Comisaría de San Cayetano y los efectivos de la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar.



Cabe señalar que ambas dependencias policiales habían rastreado el vehículo sospechoso, antes de concretar la interceptación en la vía pública, decomisar la mercadería peligrosa para el consumo humano y continuar con las diligencias investigativas de rigor.

