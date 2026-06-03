Dos detenidos tras recuperar un freezer y prendas robadas en Paso de la Patria

Dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, fueron identificadas y demoradas, en Paso de la Patria, tras determinarse su presunta autoría en el robo a una vivienda de la turística localidad durante la madrugada del martes último.

El operativo permitió recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados, entre los cuales se encontraban un freezer y diversas prendas de vestir. Tanto los sospechosos como los bienes recuperados quedaron inmediatamente bajo custodia y a disposición de la Unidad Fiscal en turno, para el avance de la causa.



Las tareas investigativas y el posterior procedimiento estuvieron a cargo del personal de la Comisaría Primera de Paso de la Patria, quienes trabajaron de forma conjunta y coordinada con los miembros de su propia Brigada de Investigaciones.

Este cuerpo policial lideró los arduos trabajos de campo que permitieron el rápido esclarecimiento del hecho delictivo y el traslado de los involucrados a la sede policial para las diligencias de rigor.

