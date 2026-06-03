Robaron dos arranques de vehículos en un taller mecánico de Corrientes

Dos arranques pertenecientes a una camioneta Toyota Hilux y a un utilitario Rastrojero fueron recuperados en la localidad de Caá Catí, tras un rápido y eficaz operativo policial montado inmediatamente después de que el dueño de un taller mecánico denunciara el robo de los mismos en su comercio.

Durante el procedimiento de rastrillaje, los uniformados también lograron localizar y demorar a un joven que se encuentra directamente vinculado con la sustracción de las autopartes.



Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para los peritajes correspondientes, mientras se definen los cargos contra el sospechoso.

El esclarecimiento del hecho y las tareas de campo fueron ejecutados en su totalidad por los efectivos policiales de la Comisaría Distrito General Paz.

