Narcomenudeo: dos jóvenes detenidos con 84 dosis de cocaína en Corrientes

Dos jóvenes presuntos vendedores de droga fueron detenidos con 14.3 gramos de cocaína distribuidos en 84 envoltorios conocidos como "alitas", durante recorrida de prevención en el cruce de la Avenida El Maestro y la calle Iberá del populoso barrio Mil Viviendas.

En el lugar, personal policial de la Comisaría Séptima Urbana interceptó a un hombre mayor de edad y a un menor que circulaban de forma sospechosa y sin casco a bordo de una motocicleta.

El operativo se concretó en la vía pública cuando los ocupantes intentaron acelerar para escapar al notar la presencia de las autoridades, lo que motivó su inmediata identificación y la requisa del bulto con la sustancia blanquecina.



Por directiva de la fiscal de turno, Dra. Gabriela Ibarra, se ordenó la incautación del estupefaciente, el rodado y las pertenencias de los implicados por infracción a la Ley 23.737 de Narcomenudeo.

Ante el hallazgo de la sustancia, intervino personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que realizaron el correspondiente test de orientación de campo (narco test) que confirmó positivo para clorhidrato de cocaína.

