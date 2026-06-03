Salvaje ataque a un ciclista con gomeras en una transitada avenida de Corrientes

El violento episodio de inseguridad se registró el pasado lunes en la zona sur de la ciudad de Corrientes, cuando un joven se desplazaba en bicicleta.

Según relató la propia víctima en sus plataformas digitales, el ataque ocurrió de manera imprevista cuando iba a "ayudar en la creación del nuevo gimnasio de calistenia, cruzando por avenida Teniente Ibáñez en la plaza del Trujillo (anteriormente plaza de los caballeros)".

En ese punto de la Capital, una banda juvenil agredió con proyectiles al ciclista. De acuerdo con el testimonio directo del joven agredido, identificado como Gustavo, en el lugar se encontraban "aproximado 7 a 9 individuos con onda", quienes comenzaron a disparar de forma simultánea hacia él. Uno de los elementos contundentes impactó en su nuca, provocando que perdiera el control del rodado de manera inmediata.

El crudo testimonio de la víctima: "Cobro el conocimiento dentro de la ambulancia"

La gravedad del golpe generó que el ciclista cayera pesadamente contra la calzada asfáltica de la avenida Teniente Ibáñez, quedando expuesto al peligro del tráfico vehicular de la zona mientras se encontraba totalmente desvanecido.

En sus redes sociales, Gustavo detalló la dramática secuencia posterior al impacto: "Luego del golpe caigo de la bici inconsciente alrededor de 15 a 20 minutos tirado en medio de la avenida, cobro el conocimiento dentro de la ambulancia".

El personal de Emergencias acudió al lugar tras el llamado de alerta y procedió a brindarle las primeras curaciones de urgencia dentro de la unidad de traslado, para derivarlo a un centro de salud local.

Una vez que el personal médico del hospital constató que las lesiones no ponían en riesgo su vida, se le dio el alta médica. Con el parte asistencial en mano, el damnificado se trasladó hacia la dependencia policial con el fin de formalizar la denuncia del heche.

Polémica respuesta de la Comisaría Segunda e indignación vecinal

Los pormenores judiciales de la agresión quedaron asentados en la Comisaría Segunda de la Capital correntina.

Sin embargo, la respuesta institucional que recibió el damnificado al momento de presentarse en la seccional policial generó una fuerte polémica y sembró preocupación por los márgenes de impunidad con los que opera el grupo en el barrio Galván.

Gustavo denunció de manera explícita la inacción de las autoridades policiales ante la minoridad de los agresores identificados: "El subcomisario me dijo que está imposibilitados de hacer acción alguna porque son todos menores".

La modalidad delictiva con el uso de hondas en las inmediaciones de la plaza del Trujillo es una problemática de la cual las autoridades del sector ya se encuentran plenamente notificadas.

La víctima concluyó su descargo público advirtiendo sobre el peligro diario al que se exponen los transeúntes de la avenida: "Esta queja es constante de los vecinos e incluso el doctor del SAP de la zona está enterado".