Corrientes: múltiples operativos terminaron con varios demorados y una moto secuestrada

La Policía desplegó este martes múltiples operativos de seguridad en Corrientes que resultaron en la detención de varias personas. Las acciones de control estuvieron a cargo de los grupos motorizados y el Comando de Patrullas.

Disturbios y maniobras peligrosas

El primer procedimiento ocurrió después del mediodía en la intersección de las calles Moreno y Salta. Ahí la Policía arrestó a un hombre de 34 años que generaba desórdenes en la vía pública.

Más tarde, a las 15:30, el Comando de Patrullas actuó en inmediaciones de las calles Don Justino y Gregorio de Pomar. Los policías identificaron y demoraron a dos hombres, uno de ellos menor de edad, quienes hostigaban a los peatones.

Cerca de las 16, el Grim 5 interceptó a dos jóvenes en la esquina de la avenida Paysandú y la calle Rodríguez. Los motociclistas circulaban en una Keller Cronos realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo el tránsito. El vehículo fue secuestrado.

Sospechosos y antecedentes

Minutos después, se detectó a un joven en la avenida Alta Gracia y el pasaje Cura Brochero. El sospechoso terminó detenido por mirar hacia el interior de los autos estacionados en la zona.

Finalmente, a las 16:30, un grupo de policías motorizados detuvo a dos personas en la esquina de Turín y Túpac Amaru. Uno de los demorados, de 30 años de edad, registraba antecedentes policiales al momento de su identificación en el lugar.