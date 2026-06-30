Corrientes: un operario forestal en grave estado luego que le cayera un árbol encima

Un grave accidente ocurrió en la zona rural Eusebio Torrent, a 60 kilómetros de Santo Tomé, donde un operario forestal sufrió politraumatismos cuando le cayó un arbol encima.

El hecho ocurrió el viernes 26 de junio, cuando un hombre mayor de edad trabajaba con una motosierra talando un árbol. Por razones que se tratan de establecer, el espécimen se precipitó sobre el operario, aplastándolo.

Tras ser socorrido en el lugar, se dio aviso del incidente a la Comisaría de Distrito de Eusebio Torrent.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local donde se supo que había sufrido politraumatismos por el aplastamiento, dejandolo en un estado de gravedad.

En tanto que el en sitio de los hechos se realizaron las pericias y diligencias de rigor.