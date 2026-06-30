Corrientes: profundizan la búsqueda del cuerpo de la joven desaparecida y la familia denuncia violencia de género

La Prefectura Naval Argentina profundizó la búsqueda de Melanie Aldaz en las aguas del río Paraná, luego de que la investigación ubicara en el puente General Belgrano la principal hipótesis sobre su desaparición. En paralelo, la familia reveló que la joven había denunciado a su novio por violencia de género.

De acuerdo con la información policial, el hecho fue reportado al Sistema Integral de Seguridad 911 durante la noche del jueves 25 de junio. Según la reconstrucción a partir de las cámaras de seguridad, una mujer se habría arrojado a las aguas del río Paraná desde el Puente General Manuel Belgrano.

Respecto a la grabación y a lo difundido por la Policía, los padres de la joven la reconocieron a la joven a través de las cámaras de seguridad del puente. Además, identificaron prendas de vestir que serían compatibles con las que llevaba puestas al momento de su desaparición.

La denuncia de la familia

Mientras avanza la investigación, la familia de la joven sostiene que el caso debe analizarse también bajo un contexto de violencia de género. Según confirmó su prima en Facebook, Melanie había denunciado a su novio el día previo a su desaparición.

De esta manera, con una campaña de difusión en redes sociales, la familia reclamó justicia y exigió que se esclarezca lo ocurrido, además de que se determinen las responsabilidades del caso.

En paralelo, la investigación sigue en marcha: las autoridades mantienen el operativo de búsqueda en el río Paraná y continúan con la reconstrucción de las circunstancias que rodearon la desaparición de Melanie Aldaz.