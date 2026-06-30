Corrientes: un control vehícular terminó en la recuperación de 22 cabezas de ganado

La Policía de Corrientes informó que recuperó 22 cabezas de ganado robado en la localidad de La Cruz. El procedimiento inició con un procedimiento de contralor sobre la Ruta Provincial N° 123 donde se secuestró carne ilegal transportada en una camioneta.

Todo comenzó en un operativo de control vehícular dispuesto en el Puesto Caminero N.º 2, ubicado sobre RP 123, en jurisdicción de Mercedes, donde los efectivos interceptaron la marcha de un vehículo utilitario marca Rastrojero para una inspección ordinaria de cargas.

Durante la inspección se halló un compartimiento acondicionado y soldado debajo de la caja del vehículo. En el doble fondo había una importante cantidad de cortes cárnicos vacunos sin ningún tipo de aval sanitario. Ante el hecho, el conductor, identificado como David B., fue inmediatamente detenido.

Por disposición del fiscal de Investigación Rural y Ambiental, el Dr. Humberto Cabral, se abrieron actuaciones penales por presunto abigeato e infracción al artículo 206 del Código Penal de la Nación.

El allanamiento en el paraje Alem Cué y el nexo con el campo "Coembotá"

El arresto de David B. en Mercedes no cerró el expediente; por el contrario, las investigaciones permitieron avanzar sobre la estructura logística de su maniobra y la poseía una propiedad rural denominada "Coembotá", emplazada en el paraje Alem Cué, bajo la órbita jurisdiccional de la localidad de La Cruz.

Es así que se realizó un primer allanamiento en mencionado establecimiento rural donde secuestro del cuero fresco de un novillo cuya marca y señal correspondían a un productor lindero damnificado, confirmando que el predio funcionaba como centro de acopio de animales robados.

Días después, una nueva denuncia formal radicada por la productora Ester Teófila Ávalos, que alertó sobre la desaparición de unas veinte vacas preñadas de sus campos, volvió a la mirada hacia el mismo establecimiento.

Pericias de marcas y señales para restituir el rodeo sustraído

Con una nueva orden de allanamiento, el personal del Priar La Cruz y Priar Mercedes accedió al campo "Coembotá" para realizar un recuento de la hacienda bovina existente en los corrales.

El procedimiento culminó con el secuestro preventivo de 22 cabezas de ganado que presentaban anomalías sobre su procedencia.

Las pericias veterinarias, sumadas al análisis comparativo de marcas y señales de los registros provinciales, arrojaron luz sobre la propiedad de los animales:

Cinco bovinos pertenecían formalmente a la denunciante Ester Ávalos .

Dos animales correspondían a la firma de Silvina Bechara .

Siete cabezas de ganado poseían las marcas del productor Roberto Polletti .

Un ternero carecía por completo de marca de fuego, mientras que los restantes siete bovinos continúan bajo peritaje para determinar sus legítimos dueños.

Para la Policía Rural y Ecológica, ambos procedimientos se encuentran unificados bajo una misma matriz delictiva. En tanto que el caso quedó supeditado ante la Justicia que determinará los cargos sobre el detenido.