Maltrato animal en Corrientes: rescataron 15 gallos de riña en un allanamiento

La Policía de Corrientes informó que tras realizar un allanamiento, rescató aves utilizadas en riñas en la localidad de Santo Tomé.

El procedimiento fue resultado de una línea investigativa que seguía los pasos de actividades incompatibles con las normativas de protección animal.

Es así que se ejecutó una orden judicial de allanamiento, registro y secuestro para un domicilio ubicado exactamente sobre la calle Juan Savall al 1.355. El operativo estuvo encabezado por el Oficial Ayudante Ramón Eduardo Falcón, quien coordinó las acciones junto al personal subalterno de la Unidad Especial Rural y al médico veterinario de la fuerza provincial, el Comisario Inspector Juan Manuel Galván.

Examen veterinario y secuestro de 15 gallos

Durante el operativo los efectivos notificaron al morador del inmueble sobre los alcances de la medida legal. Una vez cumplimentado este paso formal, los uniformados ingresaron a la propiedad para la correspondiente requisa del predio.

En el sector posterior de la vivienda, se halló las instalaciones donde permanecían las aves. Las autoridades identificaron y contabilizaron las siguientes particularidades del secuestro:

Ejemplares incautados: 15 aves de corral.

Tipificación técnica: el médico veterinario Juan Manuel Galván catalogóm a las aves como "gallos finos", comúnmente utilizados para riñas y apuestas prohibidas .

Destino de los animales: los ejemplares fueron retirados del lugar de manera inmediata bajo acta de secuestro, quedando depositados a resguardo y a disposición de los magistrados competentes.

Una vez concluidas las tareas en el domicilio de calle Juan Savall, se informó lo actuado al titular de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de Santo Tomé, a cargo del Dr. Martín Leiva.

El fiscal convalidó los secuestros y ordenó de manera inmediata la intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo nacional que se encargará de realizar las inspecciones sanitarias de rigor y de definir el destino final de las aves bajo las correspondientes actuaciones administrativas y judiciales.