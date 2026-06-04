Persecución en Corrientes: detienen a un hombre y una mujer con dosis de cocaína

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a dos personas en la localidad de Empedrado, quienes fueron interceptadas con droga entre sus pertenencias.

El procedimiento ocurrió el miércoles alrededor de las 13:30, cuando el personal de la Brigada de Investigaciones realizaba recorridas de prevención en la mencionada localidad.

Durante el patrullaje, se divisó la marcha de dos personas —un hombre y una mujer— a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110 cc. Al percatarse de la presencia policial, el conductor del rodado aceleró de forma abrupta para emprender una veloz huida.

Seguimiento controlado, descarte de droga y detención

Esta maniobra provocó una persecución por parte de los efectivos. En medio de la escena, la mujer que viajaba como acompañante arrojó dos envoltorios plásticos hacia la vereda.

La maniobra fue advertida por los uniformados, quienes no perdieron de vista el trayecto del rodado menor ni los elementos descartados.

Finalmente, la patrulla logró interceptar y cerrarle el paso a la motocicleta en inmediaciones de las calles Belgrano y Salta. En ese punto se procedió a la demora preventiva de los ocupantes, identificados como un hombre y una mujer, ambos de 31 años.

Reactivo positivo para cocaína e intervención de Drogas Peligrosas

Tras la reducción de la pareja en la vía pública, se logró recuperar la totalidad de los bultos plásticos que la mujer había intentado desechar antes.

Además de los envoltorios con sustancia blanquecina, en el lugar se concretó el secuestro formal de los siguientes elementos de interés para la causa:

Motocicleta Honda Wave de 110 c.c. utilizada para la huida.

Un teléfono celular perteneciente a los sospechosos.

Una suma no especificada de dinero en efectivo de curso legal.

Por otra parte, se solicitó la presencia del personal especializado de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Los peritos antinarcóticos se trasladaron para efectuar el correspondiente test de orientación química sobre el polvo oculto en los envoltorios, arrojando un resultado positivo confirmatorio para cocaína.

Ambos detenidos, junto con la droga, el vehículo e insumos incautados, fueron trasladados a la sede policial y puestos a disposición de la Justicia para el inicio de las diligencias de rigor.