Corrientes: recuperaron y devolvieron un perro que llevaba más de tres meses perdido

La Policía de Corrientes informó que el miércoles restituyó un perro que había sido denunciado como robado en Lomas de González, localidad de San Luis del Palmar.

Las actuaciones se iniciaron durante la tarde del miércoles, cuando un joven de 22 años se presentó ante la guardia de la Comisaría de Distrito de Lomas de González. El denunciante expuso hace casi tres meses atrás, había sufrido el extravío o presunto robo de un perro de su propiedad.

Según el denunciante, el animal es un ejemplar macho de la raza Border Collie, de pelaje característico negro y blanco, cuyo valor comercial fue estimado por su dueño en 700.000 pesos.

El damnificado detalló que el perro desapareció de un establecimiento rural sobre la Ruta Provincial N° 5, específicamente en la Quinta Sección de la zona conocida como paraje Tacuaral, perdiendo todo rastro sobre su paradero.

Averiguaciones policiales y el hallazgo en el paraje Los Vences

A partir de los datos filiatorios del animal y el sector geográfico aportado por el denunciante, el personal inició una serie de averiguaciones y entrevistas en los campos de la zona. La investigación dio sus frutos tras recolectarse testimonios que indicaban que un animal de idénticas características se encontraba en una propiedad de un paraje aledaño.

Con esta información precisa, una comisión policial se trasladó de inmediato hasta el paraje denominado “Los Vences”, ubicado en la jurisdicción de General Paz. En ese lugar, los uniformados entrevistaron a un ciudadano de 60 años con el objeto de verificar la procedencia del perro observado.

Adopción de buena fe, entrega voluntaria y restitución

El hombre relató detalladamente la situación que lo unía a la mascota. El vecino manifestó haber encontrado al ejemplar suelto y deambulando sin rumbo en la vía pública tiempo atrás.

Ante esta circunstancia, y creyendo que el animal fue abandonado por sus antiguos amos, tomó la decisión de adoptarlo para brindarle cobijo y alimentación.

Al enterarse que el Border Collie poseía un legítimo dueño que lo estaba buscando y que existía una denuncia formal, el ciudadano expresó no tener inconveniente en entregarlo de manera voluntaria a la fuerza de seguridad para que se proceda a resolver la situación.

Finalmente el animal fue trasladado hasta la sede de la Comisaría de Distrito Lomas de González, donde se concretó la restitución definitiva a su propietario original tras acreditarse la documentación y titularidad.