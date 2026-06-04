Procesaron a otra mandataria de Esquina por fraguar papeles de una persona fallecida

La Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento de una mandataria registral y un hombre por intentar transferir un auto en Esquina usando documentación falsa y simulando la firma de un propietario fallecido en 2018.

La causa, originada tras una denuncia del Registro de la Propiedad Automotor, avanzaría a partir de esto hacia el juicio oral luego de que el tribunal rechazara las apelaciones de los implicados.

Cabe señalar que es el segundo caso en menos de una samana de similares características. El martes 2 de junio la Cámara Federal de Apelaciones había ratificado el procesamiento de una gestora matriculada de la misma ciudad de Esquina, imputada por el uso delictivo de documentación pública apócrifa. Esta profesional presentó un Formulario 08 de transferencia vehicular respaldado por actas notariales que exhibían groseras anomalías estructurales.

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En el caso actual, la maniobra delictiva comenzó a salir a la luz tras una exhaustiva auditoría interna y posterior denuncia formal efectuada por las autoridades del Registro de la Propiedad Automotor de la localidad de Esquina.

Los encargados del área técnica detectaron severas anomalías e inconsistencias documentales en un trámite de transferencia que pretendía registrar el vehículo Chevrolet Classic a nombre de un empleado del sector maderero.

Ante las sospechas de un fraude a gran escala, la Justicia Federal ordenó la intervención de peritos calificados y requirió informes específicos al Colegio de Escribanos de la provincia, quienes llevaron a cabo una calificada labor sobre la evidencia que arribó a sus manos.

Los resultados de los peritajes caligráficos y documentológicos resultaron contundentes: la certificación notarial que acompañaba la presentación del trámite era completamente apócrifa, según establecieron en un informe elevado a la Justicia.

El engaño quedó al descubierto al constatarse de forma fehaciente que el verdadero titular del rodado había fallecido en el año 2018. Para los magistrados que integran la Cámara Federal de Corrientes, los elementos de prueba recolectados en el expediente configuran indicios más que suficientes para sostener la acusación.

Los jueces determinaron que los imputados actuaron de manera coordinada con el claro objetivo de concretar la transferencia patrimonial de forma ilegítima, utilizando para ello los instrumentos públicos falsificados con el fin de simular la conformidad y la firma del propietario fallecido.

En la última resolución, el tribunal de alzada rechazó por unanimidad la apelación presentada por la defensa del sospechoso y, de igual manera, declaró desistido el recurso de la gestora debido al incumplimiento de los plazos y requisitos procesales vigentes.

De esta manera, quedó firme el procesamiento dictado originalmente por el Juzgado Federal de Goya, bajo la conducción de la jueza Cristina Pozzer Penzo, dejando a la profesional correntina a las puertas del juicio oral y público.